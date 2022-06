Ultime Notizie – Poroshenko a Salvini: “Non ti fidare di Putin, ci vuole morti” (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’ex premier ucraino Petro Poroshenko consiglia al leader della Lega Matteo Salvini, intenzionato a recarsi a Mosca, di “non fidarsi” di Vladimir Putin, che “ci vuole tutti morti”, e di non “averne paura”. Alla domanda se ritenga che sia una buona idea per Salvini andare a parlare con il presidente della Federazione Russa, Poroshenko, a margine del congresso del Ppe a Rotterdam, risponde che “non c’è nulla di cui dobbiamo parlare con Putin, perché ci vuole tutti morti. E noi vogliamo sopravvivere: qual è il compromesso? Essere mezzi morti?”. Putin, aggiunge Poroshenko, “vuole distruggere il nostro Paese e cancellarlo dalle carte geografiche. E noi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’ex premier ucraino Petroconsiglia al leader della Lega Matteo, intenzionato a recarsi a Mosca, di “non fidarsi” di Vladimir, che “citutti”, e di non “averne paura”. Alla domanda se ritenga che sia una buona idea perandare a parlare con il presidente della Federazione Russa,, a margine del congresso del Ppe a Rotterdam, risponde che “non c’è nulla di cui dobbiamo parlare con, perché citutti. E noi vogliamo sopravvivere: qual è il compromesso? Essere mezzi?”., aggiunge, “distruggere il nostro Paese e cancellarlo dalle carte geografiche. E noi ...

