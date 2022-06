Ucraina: gli USA invieranno sistemi missilistici avanzati (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gli USA hanno riferito che invieranno sistemi missilistici avanzati all’Ucraina. Nel nuovo pacchetto di aiuti sarà compreso anche il sistema di artiglieria ad alta modalità M142 (HIMARS), Tale sistema consentirà all’Ucraina di colpire con più precisione obiettivi da una distanza maggiore. Gli USA invieranno sistemi missilistici avanzati all’Ucraina? Gli USA invieranno sistemi missilistici a lungo Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gli USA hanno riferito cheall’. Nel nuovo pacchetto di aiuti sarà compreso anche il sistema di artiglieria ad alta modalità M142 (HIMARS), Tale sistema consentirà all’di colpire con più precisione obiettivi da una distanza maggiore. Gli USAall’? Gli USAa lungo

