San Carlo, De Luca: “Sostegno Comune passo avanti ‘adagio'” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dal Comune di Napoli aumentare a un milione il proprio contributo al Teatro San Carlo “è un primo passo in avanti molto, molto positivo. In termini musicali diciamo un adagio“. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha commentato oggi l’aumento del Sostegno del Comune di Napoli al teatro lirico partenopeo. “Ci aspettiamo – ha aggiunto De Luca – molto di più ma l’importante è che si cominci a uscire da una logica del passato che è assolutamente parassitaria. Il San Carlo è un patrimonio dell’Italia e del mondo, merita Sostegno da tutti e che le istituzioni facciano uno sforzo equilibrato. Quindi questo primo passo è un fatto importante e positivo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Daldi Napoli aumentare a un milione il proprio contributo al Teatro San“è un primoinmolto, molto positivo. In termini musicali diciamo un adagio“. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo Deha commentato oggi l’aumento deldeldi Napoli al teatro lirico partenopeo. “Ci aspettiamo – ha aggiunto De– molto di più ma l’importante è che si cominci a uscire da una logica del passato che è assolutamente parassitaria. Il Sanè un patrimonio dell’Italia e del mondo, meritada tutti e che le istituzioni facciano uno sforzo equilibrato. Quindi questo primoè un fatto importante e positivo ...

Advertising

rep_napoli : San Carlo, De Luca: 'Il sostegno del Comune di Napoli passo avanti 'adagio'' [aggiornamento delle 13:26] - klaus1973_2014 : RT @teatrosancarlo: La #FontanadiNettuno in #PiazzaMunicipio è uno dei simboli di #Napoli. E domani, #1giugno è proprio ai suoi piedi che l… - laureali : RT @LabValsusa: IL FORTE DI FENESTRELLE ?? ? Vi proponiamo un itinerario in Val Chisone, alla scoperta dell'imponente fortezza definita 'la… - voce_neldeserto : il neosindaco di Napoli, ing. prof. Manfredi, dice a De Luca, presidente della regione Campania, 'raddoppiano i fon… - LabValsusa : IL FORTE DI FENESTRELLE ?? ? Vi proponiamo un itinerario in Val Chisone, alla scoperta dell'imponente fortezza defin… -