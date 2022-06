Regina Elisabetta, tempesta di fulmini impedisce al suo aereo di atterrare a Londra. La sovrana impassibile (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lei non ha fatto una piega, i cagnolini Corgi non hanno abbaiato, ma per i piloti del jet della Regina Elisabetta non sono stati momenti facili. Una tempesta di fulmini ha impedito ieri... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lei non ha fatto una piega, i cagnolini Corgi non hanno abbaiato, ma per i piloti del jet dellanon sono stati momenti facili. Unadiha impedito ieri...

Advertising

Italian : Ansia per la Regina Elisabetta, tempesta di fulmini impedisce l'atterraggio - roberta_muccari : Odio le mie amiche che hanno sempre impegni manco fossero La regina Elisabetta - MLFranciolini : RT @Agenzia_Ansa: Ansia per la Regina Elisabetta, tempesta di fulmini impedisce l'atterraggio. Di ritorno dalla Scozia l'aereo reale si è i… - AndyWomenNews : RT @Agenzia_Ansa: Ansia per la Regina Elisabetta, tempesta di fulmini impedisce l'atterraggio. Di ritorno dalla Scozia l'aereo reale si è i… - Agenzia_Ansa : Ansia per la Regina Elisabetta, tempesta di fulmini impedisce l'atterraggio. Di ritorno dalla Scozia l'aereo reale… -