Pogba dice addio allo United | «Ricordi e momenti bellissimi | un privilegio»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 giugno 2022) . Il messaggio del centrocampista Con queste parole Paulha salutato sui social il Manchestere i suoi tifosi dopo aver scelto di non rinnovare il contratto in scadenza. Nel sul futuro c’è la Juventus. PAROLE – «Mi sento privilegiato di aver giocato per questo club. Tantima la cosa più importante è il supporto dei fans. Grazie Manchester». L'articolo proviene da Calcio News 24.