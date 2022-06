Orlando Bloom nel cast di Wizards!, film con star Pete Davidson (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nel cast di Wizards!, il nuovo film del regista David Michôd con star Pete Davidson, ci sarà anche l'attore Orlando Bloom. Orlando Bloom sarà uno dei protagonisti di Wizards!, il nuovo film diretto da David Michôd. Il progetto sarà prodotto da A24 e Plan B Entertainment, mentre la sceneggiatura è firmata da Joel Edgerton e Michôd. Il film Wizards! racconterà la storia di due sventurati dipendenti di un bar sulla spiaggia, che fumano erba e si ritrovano nei guai quando si imbattono in un bottino rubato che avrebbero dovuto lasciare dove si trovava. I protagonisti saranno Pete Davidson e Franz Rogowski e nel ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 giugno 2022) Neldi, il nuovodel regista David Michôd con, ci sarà anche l'attoresarà uno dei protagonisti di, il nuovodiretto da David Michôd. Il progetto sarà prodotto da A24 e Plan B Entertainment, mentre la sceneggiatura è firmata da Joel Edgerton e Michôd. Ilracconterà la storia di due sventurati dipendenti di un bar sulla spiaggia, che fumano erba e si ritrovano nei guai quando si imbattono in un bottino rubato che avrebbero dovuto lasciare dove si trovava. I protagonisti sarannoe Franz Rogowski e nel ...

