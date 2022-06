Morto il bimbo caduto in una cisterna nel Ferrarese (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non ce l’ha fatta Tommaso Tosi, il bimbo di poco più di un anno che ieri è caduto in una cisterna contenente liquidi e fanghi reflui nel cortile di casa a Portomaggiore, in provincia di Ferrara.Il piccolo, ricoverato da ieri pomeriggio in ospedale a Cona, è Morto questa mattina.Sono in corso accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell’accaduto: a quanto ricostruito finora sembra che il coperchio della botola, che si trova in uno spazio del cortile adiacente alla ditta di famiglia, abbia ceduto mentre il bambino vi si trovava sopra.Ieri, la prima persona a soccorrerlo era stata la nonna. Poi sono intervenuti carabinieri e sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo sul posto per poi portarlo d’urgenza in ospedale.La Procura di Ferrara guidata dal procuratore Andrea Garau aprirà un ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non ce l’ha fatta Tommaso Tosi, ildi poco più di un anno che ieri èin unacontenente liquidi e fanghi reflui nel cortile di casa a Portomaggiore, in provincia di Ferrara.Il piccolo, ricoverato da ieri pomeriggio in ospedale a Cona, èquesta mattina.Sono in corso accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell’ac: a quanto ricostruito finora sembra che il coperchio della botola, che si trova in uno spazio del cortile adiacente alla ditta di famiglia, abbia ceduto mentre il bambino vi si trovava sopra.Ieri, la prima persona a soccorrerlo era stata la nonna. Poi sono intervenuti carabinieri e sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo sul posto per poi portarlo d’urgenza in ospedale.La Procura di Ferrara guidata dal procuratore Andrea Garau aprirà un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Non ce l'ha fatta il bimbo di poco più di un anno che ieri è caduto in una cisterna contenente liquidi e fanghi ref… - quotidianodirg : #Morto il #bimbo caduto in una #cisterna nel Ferrarese: Non ce l’ha fatta #TommasoTosi, il #bimbo di poco più di un… - federico_neuefr : Quando mostrano un bimbo morto, descrivono violenze sessuali sui bambini cosa c'è da valutare? Tutte le persone uma… - solops : Morto bimbo di 20 mesi, l’accusa dei genitori: Non ci hanno avvertito dei funerali - infoitinterno : Morto il bimbo caduto in una cisterna nel Ferrarese BOLOGNA -