Marcell Jacobs scalpita per il rientro | 12 uomini sotto i 10” nel 2022 | la lista completa Il Campione Olimpico osserva

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ben dodicihanno corsoi 10 secondi sui 100 metri in questa prima parte di stagione. La volata che conduce ai Mondiali di Eugene, ormai distanti soltanto un mese e mezzo, è già lanciata e tanti big hanno già avuto modo di siglare prestazioni di assoluto rilievo dal punto di vista cronometrico.hato tutti da lontano: ilha avuto modo di cimentarsi sulla distanza soltanto al Meeting di Savona (9.99 ventoso in batteria, 10.04 regolare in finale) e ora è alle prese con un leggero infortunio, che spera di smaltire in vista del Golden Gala del prossimo 9 giugno. Chris Coleman,del Mondo in carica, non è ancora riuscito a infrangere la barriera e si è fermato al 10.04 di Eugene. Il migliore del ...