L' attore | nei suoi ruoli più importanti | è passato da un estremo all' altro

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Forse il suo nome, da solo, non vi dirà moltissimo. Ma basta guardarlo in volto per riconoscere Dan Humphrey, ragazzo solitario e outsider per eccellenza della serie Gossip Girl, e Joe Goldberg, il libraio assassino della serie You, già diventata un cult. Penn Badgley, da bravo ragazzo a stalker assassino guarda le foto Nato a Baltimora, cresciuto a Seattle, Penn Badgley, 35 anni, si trasferisce con la famiglia a Hollywood quando ha solo 11 anni: qui, la sua carriera didecolla subito, nonostante la giovanissima età. Ed è sempre da ragazzo che si avvicina anche alla ...