I casi di vaiolo delle scimmie non hanno nulla a che fare con l'herpes zoster o i vaccini anti-Covid (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 26 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata un'immagine contenente questo testo: «La reazione avversa del "vaccino" Covid19, segnalati in molti casi, è l'herpes zoster. Questo è l'aspetto dell'herpes zoster. E' probabile che i casi segnalati (in malafede) di vaiolo delle scimmia siano in realtà reazioni avverse. Prestate attenzioni». Nell'immagine è contenuta anche la foto di una mano con delle bolle sulla pelle. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Come spiegato dall'Istituto superiore di sanità (Iss), l'herpes zoster, noto più comunemente come fuoco di Sant'Antonio, è un'infezione causata dal virus varicella zoster (Vzv), che appartiene alla ...

