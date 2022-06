Francesco e Kirill: ipotesi di incontro a settembre in Kazakhstan (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uno vuole la pace mentre l'altro benedice la guerra. Ma Francesco conterà fino a dieci ed è disposto ad incontrare l'alto prelato ortodosso. Rispunta infatti l'ipotesi di un incontro tra il papa e il ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uno vuole la pace mentre l'altro benedice la guerra. Maconterà fino a dieci ed è disposto ad incontrare l'alto prelato ortodosso. Rispunta infatti l'di untra il papa e il ...

globalistIT : - cinziamangano : @baffi_francesco Non c'entra nulla la Chiesa cattolica, la sua fonte di ispirazione è il patriarca kirill - PabloBlancoSart : A settembre a Nur-Sultan, capitale del Kazakistan, l'incontro tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill? - AlessandroGeng1 : @baffi_francesco Quello che c’entra Kirill. Un tubo. Tutta fuffa per circuire le menti semplici. - rob_arci : RT @Arturo_Parisi: Kirill. Papa Francesco: “Il Patriarca non può trasformarsi nel chierichetto di Putin.” [ -