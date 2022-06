Depp contro Heard, la giuria ha raggiunto un verdetto: l’attore ha vinto. “È stato diffamato dall’ex moglie” (Di mercoledì 1 giugno 2022) A lui andranno 15 milioni di dollari di danni e lei 2 milioni per la «controcausa». Un processo mediatico seguito da milioni di telespettatori, «Guerra dei Roses» 4.0 monitorata ogni giorno addirittura da «Variety» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 1 giugno 2022) A lui andranno 15 milioni di dollari di danni e lei 2 milioni per la «causa». Un processo mediatico seguito da milioni di telespettatori, «Guerra dei Roses» 4.0 monitorata ogni giorno addirittura da «Variety»

Advertising

MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - SkyTG24 : La giuria del processo per diffamazione #JohnnyDepp contro #AmberHeard a #Fairfax, in Virginia, ha raggiunto un ver… - repubblica : Johnny Depp vince contro Amber Heard: è stato diffamato dalla ex moglie. Risarcimento da 15 milioni di dollari [di… - Erica90835855 : RT @RadioItalia: Dopo 6 settimane di processo, Johnny Depp ha vinto la causa contro la ex moglie Amber Heard, giudicata colpevole di diffam… - Newsinunclick : La sentenza del processo per diffamazione di Johnny Depp contro Amber Heard è arrivata. L'attore è stato effettiva… -