Bayern Monaco | Muller su Lewandowski | “Mi piacerebbe che rimanesse”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Thomasha rilasciato un’intervista The Kicker, toccando vari temi tra cui il futuro di Robert, suo amico e compagno di squadra al: “Vorrei che, in passato abbiamo vissuto tanti momenti simili. Ad esempio mi viene in mente quando Ribery desiderava andare al Real Madrid. L’unica cosa che conta però è il. Chiunque farà parte della squadra il primo settembre sarà chiamato a giocare bene“. SportFace.

Advertising

DiMarzio : Dalle telefonate di #Xavi alla voglia di una nuova sfida: le sensazioni per portare #Lewandowski al #Barcellona - gilnar76 : Bayern Monaco, Muller: «Lewandowski? Vorrei rimanesse. Anche Ribery…» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - FraDolcino5 : @75_franz6 Quando, sperando di continuare su questa strada, si accorgeranno che avremo lo stesso tipo di bilancio d… - CalcioNews24 : #BayernMonaco, #Muller lancia un messaggio a #Lewandowski ??? - sportli26181512 : Bayern Monaco, ecco l'ingaggio di Mané: Il Bayern Monaco prosegue la sua programmazione in vista della prossima sta… -

ASCOLTA, Thomas Muller manda un messaggio a Robert Lewandowski. Le dichiarazioni del giocatore tedesco Ai microfoni di Kicker, Thomas Muller ha parlato del possibile addio di Lewandowski al ...Commenta per primo Ilprosegue la sua programmazione in vista della prossima stagione. In cima alla lista dei desideri dei bavaresi c'è Sadio Mané . Secondo quanto appreso da Bild , i tedeschi hanno offerto ...Thomas Muller ha rilasciato un'intervista The Kicker, toccando vari temi tra cui il futuro di Robert Lewandowski, suo amico e compagno di squadra al Bayern Monaco.Ai microfoni di Kicker, Thomas Muller ha parlato del possibile addio di Lewandowski al Bayern Monaco. LE PAROLE – «Vorrei che il mio partner offensivo restasse. Abbiamo vissuto tanti momenti simili in ...