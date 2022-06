Ascolti Tv Analisi 31 maggio 2022: “Giustizia per tutti” chiude bene. “Boss in incognito” parte col botto e traina al record “Ti sento”. Floris batte Don Camillo e Berlinguer. Nole e Rafa super su Eurosport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ascolti Tv al top: su Rai1 Soliti Ignoti 4,023 milioni e 21,4%; Tg1 3,881 milioni e 23,7%; su Canale 5 Striscia la Notizia a 3,442 milioni e 18,3% Senza calcio, senza la collocazione ‘doppia’ di Don Matteo (andato in vacanza) e senza Mario Giordano on air, è stato un martedì sera diverso in tv quello del 31 maggio. Se su Rai1 è andata in onda la seconda parte della miniserie La Fortuna, mentre Canale 5 ha trasmesso il finale della fiction Giustizia per tutti. La novità l’ha proposta Rai2 che ha lanciato la nuova edizione di Boss in incognito, cui Italia 1 ha risposto col film Extraction ed un film ha mandato in onda pure Rete4, il cult Don Camillo monsignore ma non troppo. In prima serata la situazione bellica e diplomatica, ma anche politica ed ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 1 giugno 2022)Tv al top: su Rai1 Soliti Ignoti 4,023 milioni e 21,4%; Tg1 3,881 milioni e 23,7%; su Canale 5 Striscia la Notizia a 3,442 milioni e 18,3% Senza calcio, senza la collocazione ‘doppia’ di Don Matteo (andato in vacanza) e senza Mario Giordano on air, è stato un martedì sera diverso in tv quello del 31. Se su Rai1 è andata in onda la secondadella miniserie La Fortuna, mentre Canale 5 ha trasmesso il finale della fictionper. La novità l’ha proposta Rai2 che ha lanciato la nuova edizione diin, cui Italia 1 ha risposto col film Extraction ed un film ha mandato in onda pure Rete4, il cult Donmonsignore ma non troppo. In prima serata la situazione bellica e diplomatica, ma anche politica ed ...

