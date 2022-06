Aggredirono coetanea | due ragazze ‘daspate’ dai locali di Trastevere e Campo de’ Fiori

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – Il Questore di Roma ha emesso nei confronti di 2, una di 17 e l’altra di 18 anni, il Divieto di Accesso all’interno deipubblici dell’area urbana die dide’. Le giovani, nella notte tra il 7 e l’8 maggio scorsi, nei pressi di Ponte Sisto, avevano aggredito e minacciato unache passeggiava con la propria comitiva. La vittima, senza un motivo apparente, è stata picchiata con calci e pugni e colpita con un coccio di bottiglia. Per tale fatto, gli agenti della Polizia di Stato del commissariatohanno denunciato, in concorso tra loro, in stato di libertà, alle Procure competenti, le 2 giovani per i delitti di minaccia e lesione personale. All’esito degli accertamenti svolti dagli agenti della Divisione ...