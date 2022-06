Addio a Kasia Gallanio | ex Principessa del Qatar | aveva 45 anni Una vita sofferta e la lotta

Pubblicità

Fanpage.it

. Le fate ignoranti - La serie (stagione 1) Ammetto la mia ignoranza: non ho mai visto il film ... Persino il massacrato Allacciate le cinture conSmutniak e Francesco Arca, che a me non era ...... val la pena citare il novantenne Paolo Taviani ( Leonora, totalmente snobbato), che in ... Paola Cortellesi ( Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto ),Smutniak ( 3/19 ),... Kasia Smutniak ci dà un taglio: il nuovo look con i capelli corti e spettinati È morta Kasia Gallanio, ex Principessa del Qatar, in Spagna: un decesso improvviso, a causa del troppo dolore. Combatteva per l’affido delle figlie.