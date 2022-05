VIDEO Trevisan-Fernandez 2-1 | Roland Garros 2022 | highlights e sintesi L’azzurra la spunta al terzo set e vola in semifinale!

Leggi su oasport

(Di martedì 31 maggio 2022) Martinamette a segno la decima vittoria consecutiva nel circuito e si impone in tre set su Leylahper 6-2 6-7 6-3 in 2 ore e 19 minuti di gioco,ndo così in semifinale aled ottenendo il miglior risultato della carriera. La 28enne toscana, grazie al successo odierno, diventa anche la nuova n.1 d’Italia e lunedì prossimo nella peggiore delle ipotesi salirà fino al 27° posto del ranking WTA. Una cavalcata incredibile quella del, che adesso attende in semifinale la vincente del derby statunitense tra Sloane Stephens e Coco Gauff (attualmente in corso sul Philippe Chatrier). Di seguito ilcon glied i punti più belli del quarto di finale tra Martina ...