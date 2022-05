Problemi modifica 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, cosa sappiamo finora? (Di martedì 31 maggio 2022) Sui social è evidente che ci sono parecchi Problemi nella modifica 730 precompilato che l’Agenzia delle Entrate aveva annunciato che sarebbe stato possibile fare a partire da oggi, 31 maggio 2022. modificare e inoltrare la domanda oggi – come fanno notare moltissime persone sui social lamentandosi dei malfunzionamenti – significherebbe ottenere il rimborso direttamente nella busta paga di luglio. Le possibilità dovrebbero essere due: controllare la domanda così com’è e accettarla senza modifiche o, eventualmente, integrarla e inviarla. LEGGI ANCHE >>> Down Sogei, l’Agenzia delle Entrate proroga i termini di prescrizione e decadenza degli adempimenti fiscali modifica 730 precompilato, cosa ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 31 maggio 2022) Sui social è evidente che ci sono parecchinella730che l’Agenziaaveva annunciato che sarebbe stato possibile fare a partire da oggi, 31 maggio 2022.re e inoltrare la domanda oggi – come fanno notare moltissime persone sui social lamentandosi dei malfunzionamenti – significherebbe ottenere il rimborso direttamente nella busta paga di luglio. Le possibilità dovrebbero essere due: controllare la domanda così com’è e accettarla senza modifiche o, eventualmente, integrarla e inviarla. LEGGI ANCHE >>> Down Sogei, l’Agenziaproroga i termini di prescrizione e decadenza degli adempimenti fiscali730...

