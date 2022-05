Nei giorni del lutto per la strage in Texas arriva Jacinda a dire: vietare le armi d’assalto si può (Di martedì 31 maggio 2022) Jacinda Ardern, premier neozelandese dai nervi saldi e il sorriso grande, sta facendo un tour americano – oggi va alla Casa Bianca – in cui condivide e racconta le idee che le sono venute in questi anni di crisi continue. La ricorderete nel video diventato famoso in cui lei sta parlando in diretta in televisione e c’è una scossa di terremoto piuttosto forte: lei sta ferma, si guarda intorno, aspetta che tutto smetta di tremare e poi sorride. L’abbiamo invidiata e ammirata, la Ardern, leader progressista e moderata in un mondo di estremi e urli, calma e rassicurante durante l’attentato alla moschea di Christchurch, durante la pandemia, durante i terremoti e i vulcani che eruttano, oggi anche durante la guerra. Abbiamo anche pensato che per lei fosse più facile essere così, come se l’abilità di un leader si misurasse da quanto è grande il popolo che deve ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 31 maggio 2022)Ardern, premier neozelandese dai nervi saldi e il sorriso grande, sta facendo un tour americano – oggi va alla Casa Bianca – in cui condivide e racconta le idee che le sono venute in questi anni di crisi continue. La ricorderete nel video diventato famoso in cui lei sta parlando intta in televisione e c’è una scossa di terremoto piuttosto forte: lei sta ferma, si guarda intorno, aspetta che tutto smetta di tremare e poi sorride. L’abbiamo invidiata e ammirata, la Ardern, leader progressista e moderata in un mondo di estremi e urli, calma e rassicurante durante l’attentato alla moschea di Christchurch, durante la pandemia, durante i terremoti e i vulcani che eruttano, oggi anche durante la guerra. Abbiamo anche pensato che per lei fosse più facile essere così, come se l’abilità di un leader si misurasse da quanto è grande il popolo che deve ...

