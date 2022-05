Ibrahimovic e il ricordo su Chiellini | In Inter-Juventus mi fece un fallo da codardo Lo trascinai come un cane

(Di martedì 31 maggio 2022) In una recentevista Giorgioha ricordato il suo rapporto con Zlatan: "Il mio miglior nemico è stato, per non farmi mettere i piedi in testa, appena arrivato a...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Ibrahimovic e il vecchio ricordo su #Chiellini - SilverErLucano : Ibrahimovic su Allegri nel suo libro 'Adrenalina': 'Allegri è cambiato molto da quando l’ho conosciuto, dieci anni… - TheItalianBeef : Mi ricordo quando nel 2019 come riserva di Ronaldo volevo uno tra Balotelli e Ibrahimovic. Live ahead ahahaha - chiaramilanista : #Ibrahimovic deve aver letto Oscar Wilde...in suo libro ma non ricordo quale il protagonista principale a fine oper… - Gennaronumero8 : Ancora con il ricordo di Ancelotti al Napoli. Questo signore è stato capace di fare figure barbine con la squadra a… -

- 'Per me è un onore aver riscritto la storia del Milan in sua compagnia. Ha qualche ... ma sinceramente non me neuno altrettanto forte. Spero rimanga con noi, è il giocatore ...ancora l'acquisto di Donadoni, il primo vero acquisto degno di nota. Correva l'annata 1986 -... venivano accolti anche gente come Zlatan, Simon Kjaer e Alessandro Florenzi. Campioni ...Nonostante l’infortunio che ha portato all’operazione al ginocchio, Ibra continuerà a giocare anche a 41 anni e lo farà al Milan Zlatan Ibrahimovic ha mostrato ai suoi tifosi e a quelli del Milan, le ...Ibrahimovic, la confessione a sorpresa: i tifosi restano senza parole. Ho svuotato il ginocchio una volta alla settimana per sei mesi e nello stesso periodo ho preso antidolorifici tutti i giorni” La ...