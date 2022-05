Giù dai tacchi! (Di martedì 31 maggio 2022) Maxima d’Olanda c’era già stata un anno fa. In lacrime aveva visitato Valkenburg, nel sud dell’Olanda, messa in ginocchio dalle alluvioni con disagi importanti: erano state danneggiate 2300 case, 700 delle quali in maniera grave. Danneggiati anche 270 esercizi di ristorazione e 180 negozi. b vvgbhv74v09 La sovrana è tornata, appunto, dodici mesi dopo per visitare il comune nel quale vivono 16mila persone. Stavolta con un sorriso di soddisfazione: tutto è tornato dov’era e com’era malgrado il disastro di centinaia di milioni di euro di danni e 700 sfollati rientrati nelle loro case. Maxima d’Olanda, versione casual-chic (Photo by MARCEL VAN HOORN/ANP/AFP via Getty Images) La regina olandese si è presentata con un look casual-chic dove a emergere sono stati i suoi mocassini Tod’s. Niente tacchi stavolta, ma un paio di eleganti flat shoes che ha portato con estrema ... Leggi su iodonna (Di martedì 31 maggio 2022) Maxima d’Olanda c’era già stata un anno fa. In lacrime aveva visitato Valkenburg, nel sud dell’Olanda, messa in ginocchio dalle alluvioni con disagi importanti: erano state danneggiate 2300 case, 700 delle quali in maniera grave. Danneggiati anche 270 esercizi di ristorazione e 180 negozi. b vvgbhv74v09 La sovrana è tornata, appunto, dodici mesi dopo per visitare il comune nel quale vivono 16mila persone. Stavolta con un sorriso di soddisfazione: tutto è tornato dov’era e com’era malgrado il disastro di centinaia di milioni di euro di danni e 700 sfollati rientrati nelle loro case. Maxima d’Olanda, versione casual-chic (Photo by MARCEL VAN HOORN/ANP/AFP via Getty Images) La regina olandese si è presentata con un look casual-chic dove a emergere sono stati i suoi mocassini Tod’s. Niente tacchi stavolta, ma un paio di eleganti flat shoes che ha portato con estrema ...

Pubblicità

Link4Universe : E' pieno di persone etero che si strapperebbero le vesti a forza di gridare che a nessuno dovrebbe interessare dell… - igoriezzi : Giù le mani dai bambini!!! - TeresaJordano70 : ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Giù le mani dai bambini!! - OhhMyreal : @ACMelio Non lo so come mai Ti amo però proprio non ti sopporto Dici no ma lo sai Che parli come se mi volessi mort… - milabigiu : RT @milabigiu: @EnricoLetta Dica a quel ???? psicopatico che il bonus lo usi lui ..e faccia vivere i bambini senza la museruola .. Gli e lo… -

Francia, consumi familiari giù ad aprile Il calo è stato trainato dai consumi di alimentari ( - 1,1%) e di prodotti finiti ( - 0,3%) mentre crescono i consumi di energia (+0,7%). 41 anni di dividendi per un leader nel settore assicurativo Se prendiamo una piccola palla di neve (dividendi) e la facciamo rotolare giù da una montagna, ...confermando come nel lungo termine gran parte della ricchezza accumulata sia stata generata proprio dai ... ilmessaggero.it Il calo è stato trainatoconsumi di alimentari ( - 1,1%) e di prodotti finiti ( - 0,3%) mentre crescono i consumi di energia (+0,7%).Se prendiamo una piccola palla di neve (dividendi) e la facciamo rotolareda una montagna, ...confermando come nel lungo termine gran parte della ricchezza accumulata sia stata generata proprio... Biden annuncia maxi rilascio riserve strategiche. Petrolio giù sotto 100 dollari