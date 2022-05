Elisabetta Franchi cerca un responsabile della comunicazione: più di 700 candidature su LinkedIn in un giorno (Di martedì 31 maggio 2022) La missione è quasi impossibile: mettere una pezza alle gaffe di Elisabetta Franchi e ridare smalto all’attività della sua impresa. Ci vuole davvero uno specialista della comunicazione e lei lo sta cercando: in 700 hanno già provato a candidarsi. Perché niente è davvero impossibile per chi ha una spiccata attitudine al “problem solving”, alla risoluzione dei problemi che coinvolgono una persona nota e un marchio. In questo caso, dopo un brutto scivolone mediatico. Ricorderete tutti: Elisabetta Franchi è l’imprenditrice che ha dichiarato di assumere solo donne over 40 nei ruoli di responsabilità. Perché? Di solito hanno già avuto figli. La frase incriminata? “Quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante, poi non ti puoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) La missione è quasi impossibile: mettere una pezza alle gaffe die ridare smalto all’attivitàsua impresa. Ci vuole davvero uno specialistae lei lo stando: in 700 hanno già provato a candidarsi. Perché niente è davvero impossibile per chi ha una spiccata attitudine al “problem solving”, alla risoluzione dei problemi che coinvolgono una persona nota e un marchio. In questo caso, dopo un brutto scivolone mediatico. Ricorderete tutti:è l’imprenditrice che ha dichiarato di assumere solo donne over 40 nei ruoli di responsabilità. Perché? Di solito hanno già avuto figli. La frase incriminata? “Quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante, poi non ti puoi ...

