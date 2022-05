"Cosa faceva davvero in Ucraina". Accusa sconvolgente sul giornalista francese ucciso (Di martedì 31 maggio 2022) La madre di Frederic Leclerc-Imhoff, giornalista dell'emittente francese Bfmtv ucciso in Ucraina dall'esercito russo, ha risposto con un comunicato a un leader separatista della Repubblica popolare di Luhansk che tramite l'agenzia di stampa Tass ha definito il reporter un "mercenario impegnato nella consegna di armi alle forze armate" ucraine. La donna si è detta letteralmente "nauseata" da quanto letto. "Voi cercate vigliaccamente di scagionarvi, ma sappiate che non riuscirete mai a infangare la sua memoria. Tutti qui conoscono il suo impegno professionale e personale per la democrazia, per il rispetto umano e soprattutto per un'informazione libera, imparziale e onesta, tutte nozioni che sembrano ben lontane da ciò che vi anima", ha continuato la donna, rivolgendosi poi ai parenti delle vittime della guerra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) La madre di Frederic Leclerc-Imhoff,dell'emittenteBfmtvindall'esercito russo, ha risposto con un comunicato a un leader separatista della Repubblica popolare di Luhansk che tramite l'agenzia di stampa Tass ha definito il reporter un "mercenario impegnato nella consegna di armi alle forze armate" ucraine. La donna si è detta letteralmente "nauseata" da quanto letto. "Voi cercate vigliaccamente di scagionarvi, ma sappiate che non riuscirete mai a infangare la sua memoria. Tutti qui conoscono il suo impegno professionale e personale per la democrazia, per il rispetto umano e soprattutto per un'informazione libera, imparziale e onesta, tutte nozioni che sembrano ben lontane da ciò che vi anima", ha continuato la donna, rivolgendosi poi ai parenti delle vittime della guerra ...

