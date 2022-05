Boxe, Abbes Mouhiidine è campione d’Europa: chi è il pugile campano (Di martedì 31 maggio 2022) In finale ha battuto lo spagnolo Reyes Abbes Mouhiidine è diventato ieri sera, 30 maggio, campione d’Europa. Sono così 7 le medaglie conquistate dai colori azzurri agli Europei Elite 2022 di pugilato, conclusi a Yerevan (Armenia). Il pugile campano Abbes Mouhidine ha conquistato l’oro nei 92 kg. In finale ha battuto 5 a 0 lo spagnolo Reyes. “Questo oro è frutto di tanto lavoro e sacrifici fatti in allenamento – ha commentato -. Sette medaglie sono un risultato straordinario che dimostra la qualità di questo gruppo, che non è solo una squadra ma è una vera e propria famiglia. L’Italia della Boxe è tornata!”. L’azzurro 24enne tesserato con il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, originario del Marocco e nato ad Avellino, ora sogna di riportare l’Italia ai ... Leggi su 361magazine (Di martedì 31 maggio 2022) In finale ha battuto lo spagnolo Reyesè diventato ieri sera, 30 maggio,. Sono così 7 le medaglie conquistate dai colori azzurri agli Europei Elite 2022 di pugilato, conclusi a Yerevan (Armenia). IlMouhidine ha conquistato l’oro nei 92 kg. In finale ha battuto 5 a 0 lo spagnolo Reyes. “Questo oro è frutto di tanto lavoro e sacrifici fatti in allenamento – ha commentato -. Sette medaglie sono un risultato straordinario che dimostra la qualità di questo gruppo, che non è solo una squadra ma è una vera e propria famiglia. L’Italia dellaè tornata!”. L’azzurro 24enne tesserato con il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, originario del Marocco e nato ad Avellino, ora sogna di riportare l’Italia ai ...

