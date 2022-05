Basket, Virtus Bologna in finale scudetto. Espugnata Tortona in gara-3 (Di martedì 31 maggio 2022) La Virtus Segafredo Bologna è per la seconda volta consecutiva in finale scudetto. Il campionato italiano di Serie A vedrà dunque almeno la difesa del titolo da parte della squadra che lo detiene, dopo il 69-77 con il quale espugna il PalaFerraris di Casale Monferrato. La Bertram Tortona chiude comunque una stagione oltre qualsiasi aspettativa, dimostrando di potersela giocare con chiunque. Decisivo Mouhammadou “Mam” Jaiteh con 17 punti, ma anche Milos Teodosic a quota 15 dice la sua, come pure Tornike Shengelia a 14. Dall’altra parte 13 per Jamarr Sanders e un bello sforzo di squadra. Che non basta, ma che riassume la straordinarietà dell’annata. Pronti via, ed è la Virtus che si rivela subito capace di premere sull’acceleratore. Jaiteh e Shengelia dominano, e nei primi 3’52” è 0-11 a ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) LaSegafredoè per la seconda volta consecutiva in. Il campionato italiano di Serie A vedrà dunque almeno la difesa del titolo da parte della squadra che lo detiene, dopo il 69-77 con il quale espugna il PalaFerraris di Casale Monferrato. La Bertramchiude comunque una stagione oltre qualsiasi aspettativa, dimostrando di potersela giocare con chiunque. Decisivo Mouhammadou “Mam” Jaiteh con 17 punti, ma anche Milos Teodosic a quota 15 dice la sua, come pure Tornike Shengelia a 14. Dall’altra parte 13 per Jamarr Sanders e un bello sforzo di squadra. Che non basta, ma che riassume la straordinarietà dell’annata. Pronti via, ed è lache si rivela subito capace di premere sull’acceleratore. Jaiteh e Shengelia dominano, e nei primi 3’52” è 0-11 a ...

