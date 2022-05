Allegri | “Milan | Inter e Napoli davanti | ma non superiri a noi”

Pubblicità

CaveloX9 : RT @juvesempre1897: Allegri: 'Dybala se va all'inter è un pezzo di merda' #juventus #allegri #dybala - ImAltana : RT @sportmediaset: Allegri: 'Dybala si è creduto Messi, De Ligt e Locatelli prossimi leader' #juventus #allegri #dybala - AlexTheLondoner : RT @juvesempre1897: Allegri: 'Dybala se va all'inter è un pezzo di merda' #juventus #allegri #dybala - ZonaBianconeri : RT @RadioRossonera: #Allegri è sicuro: il #Milan non è superiore alla #Juventus ?? - vivperelmilan : RT @theMilanZone_: ?? #Allegri: 'Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti, ma non erano superiori a noi' -

Il tecnico bianconero: 'Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti, qualcosa ci è mancato sotto l'aspetto caratteriale o della ...Lo dimostrano anche le zero vittorie ottenute contro le prime tre, ovvero, Inter e Napoli, eppure per: "No, non erano superiori. Ma se non abbiamo mai vinto, qualcosa è mancato. Quando ...Massimiliano Allegri tecnico della Juventus è tornato a parlare del campionato appena trascorso, che per la Juve si è concluso con un quarto posto, nell’intervista a Dazn .Di seguito le sue parole ...Ringiovanirebbe la fascia destra di Allegri ma ci sarebbero comunque da fare i conti anche col Chelsea, che lo valuta come alternativa. Il Milan invece potrebbe approfittare della situazione per ...