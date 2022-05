Sticchi Damiani e la promozione del suo Lecce in Serie A: "Ora iniezione di qualità" (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - "La Serie A è una bestia diversa dalla B, la differenza è notevole e richiede una iniezione di maggiore qualità". È l'impegno del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, che in un'intervista all'AGI ha raccontato la cavalcata trionfale dei salentini per il ritorno nella massima Serie con il primo posto in classifica, dopo due anni di purgatorio. "È stata una stagione incredibile e nello stesso tempo difficilissima per il livello tecnico delle squadre che sono state coinvolte nella lotta per la promozione, che si è decisa per pochi punti e all'ultima giornata", ha osservato il 47enne avvocato e professore salentino. Le emozioni della B sono culminate nel playoff vinto in modo rocambolesco dal Monza: "A Galliani mi lega un ottimo rapporto ... Leggi su agi (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - "LaA è una bestia diversa dalla B, la differenza è notevole e richiede unadi maggiore". È l'impegno del presidente del, Saverio, che in un'intervista all'AGI ha raccontato la cavalcata trionfale dei salentini per il ritorno nella massimacon il primo posto in classifica, dopo due anni di purgatorio. "È stata una stagione incredibile e nello stesso tempo difficilissima per il livello tecnico delle squadre che sono state coinvolte nella lotta per la, che si è decisa per pochi punti e all'ultima giornata", ha osservato il 47enne avvocato e professore salentino. Le emozioni della B sono culminate nel playoff vinto in modo rocambolesco dal Monza: "A Galliani mi lega un ottimo rapporto ...

