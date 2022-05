Simona Branchetti torna con Morning News | la data della messa in onda

Advertising

Credits photo: @SimonaBranchetti su Instagram Morning News sta tornando in onda su Canale5 con la nuova edizione. L'apprezzato programma mattutino di informazione, condotto dasbarcherà a fine giugno sulla rete Mediaset. Ad annunciare la data esatta è la stessa giornalista del TG5, che su Instagram ha risposto a chi le chiedeva con impazienza quando ...A presentarla ancora una volta (la seconda di fila, per essere precisi) sarà. Quando rivedremo, dunque, Federica Panicucci e Francesco Vecchi di nuovo al timone di Mattino 5 I due ...e lascia tutti di stucco. Siamo ormai a fine maggio e la stagione televisiva 2021-2022 sta per chiudere i battenti. Come ogni anno le varie emittenti manderanno in ‘vacanza’ alcuni programmi del day t ...Torna in onda Simona Branchetti con il suo programma Morning News, al via con la nuova edizione nell'estate di Canale5 ...