Roma, via Cola di Rienzo è in crisi: chiusure e svendite. L'allarme di Confcommercio (Di lunedì 30 maggio 2022) Serrande abbassate, insegne storiche costrette a dire addio al loro futuro, locali vuoti dove campeggiano cartelli di affittasi. Le conseguenze del Covid non risparmiano nemmeno via Cola di Rienzo, la ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022) Serrande abbassate, insegne storiche costrette a dire addio al loro futuro, locali vuoti dove campeggiano cartelli di affittasi. Le conseguenze del Covid non risparmiano nemmeno viadi, la ...

Advertising

OfficialASRoma : Siamo tornati a Roma! E vogliamo festeggiare nella nostra città con tutti voi. Partiremo alle 16:30 con il pullma… - tancredipalmeri : BOOM! Cristiano Ronaldo contacted by Roma! (via Il Messaggero, biggest Rome paper) - andreapurgatori : Quella macchia 'nera' nella notte giallorossa, fascisti nel pubblico a Tirana: 'Roma marcia ancora' - Sulserio1 : RT @Avvocatocapita1: Opera senza laurea e paralizza la mano al paziente, finto medico era a capo dell'équipe di Ortopedia del San Giacomo h… - Pacepeace123456 : Studenti in fuga dal liceo Albertelli. I medici del Bambino Gesù: 'Troppa pressione scolastica' -