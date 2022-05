Roma-Inter in tv: data, orario e diretta streaming finale scudetto Primavera 2022 (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono Roma e Inter le due finaliste dei playoff del campionato Primavera 2022. I giallorossi, che hanno chiuso in testa la regular season, hanno sconfitto per 2-0 la Juventus nel turno precedente, mentre i nerazzurri hanno pareggiato in una partita incredibile per 3-3 contro il Cagliari. Appuntamento con l’ultimo atto martedì 31 maggio alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Sonole due finaliste dei playoff del campionato. I giallorossi, che hanno chiuso in testa la regular season, hanno sconfitto per 2-0 la Juventus nel turno precedente, mentre i nerazzurri hanno pareggiato in una partita incredibile per 3-3 contro il Cagliari. Appuntamento con l’ultimo atto martedì 31 maggio alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa intv su Sportitalia. SportFace.

