Quotazione dell’oro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’oro è un metallo prezioso che dagli antichi egizi è ricercatissimo e che ha un valore economico importantissimo. Come mai però? La verità è che non esistono grandi scorte di oro, cioè a livello naturale esso è presente in alcuni giacimenti e per trovarlo è necessario scavare o cernere la terra. Occorre un grande lavoro per riuscire a trovare questo metallo. La scarsa presenza dona, in base alle attuali regole di commercio, una forte domanda e un aumento del prezzo. Il discorso è molto semplice: quello che è in poca quantità, costa molto. Ora noi stiamo riducendo all’essenziale il motivo del forte interesseda parte dei mercati, ma è proprio questo il sunto che permette di avere unamolto alta. Tuttavia questo non vuol dire che l’oro ha un valore stabile, anch’esso è sottoposto ad una serie di variazione. La varia in base ...