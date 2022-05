Oroscopo Giugno | Scorpione

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 30 maggio 2022) Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre La tua vita sentimentale è sotto una lente d’ingrandimento: Venere e Urano, alleati fra loro e crudelmente solleciti nei tuoi confronti, ti obbligano a valutare con occhio critico, lucido e implacabile, le relazioni che stai vivendo o i motivi per cui non le stai vivendo. Non sarà una passeggiata e probabilmente non tutto ciò che vedrai sarà di tuo gradimento. Ma alla fine di, ti sarà chiara quale direzione devi prendere. Non è detto che sarà nuova o diversa ma, mi auguro, che sarai tu unonuovo e diverso. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Maggio 30, 2022 at 3:34 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright ...