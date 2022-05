Milan, ora tutti sul carro. Ma non era solo fortuna e arbitri? (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Milan ha vinto lo scudetto e lo scetticismo di tutti. Nessuno dava i rossoneri per favoriti: tutto ciò ha caricato la squadra verso la conquista del titolo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilha vinto lo scudetto e lo scetticismo di. Nessuno dava i rossoneri per favoriti: tutto ciò ha caricato la squadra verso la conquista del titolo

Advertising

SerieA : Una stagione memorabile! Ora si può urlare ancor di più: ?????? MILAN IS ON FIRE ???? @acmilan #SerieATIM??… - DAZN_IT : Tonali come De Rossi o Gattuso? Florenzi non ha dubbi... Pioli e Tonali raccontano lo Scudetto, ora su DAZN.… - AntoVitiello : Il pullman del #Milan lascia ora il Mapei fa campione d'Italia ??? - PianetaMilan : #Milan, ora tutti sul carro. Ma non era solo fortuna e arbitri? #ACMilan #SempreMilan - fyoobas : Le sliding doors a volte. Cioè immaginate se l’Inter si fosse tenuta Caprari e non avesse mai preso Milan Skriniar.… -