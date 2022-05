Governo | Renzi | “M5S fuori di testa ma tutti daremo una mano a Draghi”

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “I 5 stelle sonodi, sono degli irresponsabili, non si rendono conto che in questa situazione stanno scherzando con il fuoco. Ma io sono ottimista sul fatto cheinsiemeunae l’aria di crisi sarà cacciata, anche perchéè una persona seria a differenza di Conte…”. Lo ha detto Matteoal Tg5. Poi sui referendum: ”Speriamo che i referendum sulla giustizia passino… però hanno tolto quelli principali, che richiamavano gente alle urne: dall’eutanasia alla responsabilità civile dei magistrati. Il quorum è molto difficile, comunque voterò cinque sì”. Quanto alla riforma Cartabia, “è una riforma all’acqua di rose… Ormai, temo, dovremo aspettare la prossima legislatura” ha detto ...

Adnkronos

