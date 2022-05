Garavaglia avverte | “Serve un decreto flussi per reperire personale”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 30 maggio 2022) GENOVA –: “Sulla situazione è oggettivamente molto, molto complicata. Quotidianamente riceviamo grida d’allarme di operatori di tutto il comparto turistico per mancanza di. Il problema è molto serio e al momento vanno trovate soluzioni tampone, anche, ahimè, un. Oggi abbiamo necessità di trovarein tempi rapidissimi”. Questo, dunque, è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Ristori, le misure per cultura e turismo Autovelox selvaggio: presto arrivaper evitarlo Meloni chiede che fine ha fatto ilaprile Franceschini in audizione sul ...