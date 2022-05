È finita tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e Donne? Tutti i sospetti (Di lunedì 30 maggio 2022) Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti e innamorato a Uomini e Donne. La partecipazione al trono over, così come è successo a molte altre coppie, gli ha permesso di trovare l’amore. Purtroppo, sembra che le cose tra loro non stiano andando molto bene. I fan, infatti, hanno notato alcuni indizi che li hanno fatti dubitare della stabilità della loro relazione. Già durante il mese di settembre dell’anno scorso, i due avevano deciso di lasciarsi, però, con la gioia di Tutti i loro follower, sembravano aver superato quel momento di crisi. Potrebbe interessarti: Tre ex coppie degli show di Maria De Filippi si sono sposate: di chi si tratta? Uomini e Donne, Sossio Aruta e ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 maggio 2022)si sono conosciuti e innamorato a. La partecipazione al trono over, così come è successo a molte altre coppie, gli ha permesso di trovare l’amore. Purtroppo, sembra che le cose tra loro non stiano andando molto bene. I fan, infatti, hanno notato alcuni indizi che li hanno fatti dubitare della stabilità della loro relazione. Già durante il mese di settembre dell’anno scorso, i due avevano deciso di lasciarsi, però, con la gioia dii loro follower, sembravano aver superato quel momento di crisi. Potrebbe interessarti: Tre ex coppie degli show di Maria De Filippi si sono sposate: di chi si tratta?e ...

