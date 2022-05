Calciomercato Lazio | Sarri non molla Mertens | colpo non impossibile

(Di lunedì 30 maggio 2022): i biancocelesti nonnoper l’attacco. Il rinnovo del belga con il Napoli è ancora in alto mare Il sogno di Maurizioper rinforzare l’attacco della suasi chiama Dries. Come riferito da Il Tempo, il rinnovo tra l’attaccante belga e il Napoli è ad un punto morto: l’incontro della prossima settimana servirà per definire la questione ma le sensazioni restano fortemente negative. Il tecnico ci crede e sta spingendo con la società per tentare di convincerlo. Serve almeno un contratto biennale da 2.5 milioni per convincere l’attaccante 35enne. Per la, grazie alla sua duttilità, sarebbe molto di più che un semplice vice Immobile. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

Commenta per primo Dopo mesi di trattative, Maurizio Sarri è a un passo da firmare il rinnovo con la. Come riporta il Messaggero , il tecnico biancoceleste prolungherà il contratto fino al 2025, due anni in più rispetto l'attuale scadenza, prevista nel 2023.: i biancocelesti avrebbero programmato un nuovo incontro con gli agenti di Romagnoli, si entra nella settimana decisiva Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il ...CALCIOMERCATO LAZIO ROMAGNOLI - Nonostante il campionato sia terminato da poco e il mercato non sia ancora aperto, la Lazio è già al lavoro per la prossima stagione. Lotito e Tare, infatti, vogliono ...