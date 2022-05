Calcio: Letta, 'mancata promozione? problemi sono altri', applausi ad allenatore Pisa' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "L'allenatore del Pisa D'Angelo, dopo la promozione persa per un nulla, al colmo della delusione di una serata incredibile, risponde così: 'problemi io? Ma i problemi li ha chi si sveglia presto per andare a lavorare e guadagnare due soldi. Noi siamo solo dei privilegiati'. applausi". Così Enrico Letta su twitter. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "L'delD'Angelo, dopo lapersa per un nulla, al colmo della delusione di una serata incredibile, risponde così: 'io? Ma ili ha chi si sveglia presto per andare a lavorare e guadagnare due soldi. Noi siamo solo dei privilegiati'.". Così Enricosu twitter.

