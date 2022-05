Antonella Fiordelisi | la camicia si apre tutta e la gonna non riesce a coprire nulla

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 30 maggio 2022)è una delle ragazze più affascinanti del mondo di Instagram, una sportiva unica nel suo genere per bellezza pura. Ci sono stati tantissimi casi in questi ultimi anni nel quale lo sport ha permesso di entrare a far parte a tutti gli effetti anche del mondo dello spettacolo, garantendo popolarità e successo a una serie di ragazze che sono riuscite a elevarsi sempre di più come figure assolute nel mondo della moda, tanto è vero cheè in questo momento una di quelle più in voga in assoluto, non soltanto per la sua grande abilità come schermitrice, ma anche per essere una delle influencer più importanti del mondo.foto (Instagram)Tra le cose che sono sicuramente più amate dagli italiani c’è lo sport, abbinando però il tutto alla ...