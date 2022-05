Alba: “Ciao” è il suo singolo di debutto (Di lunedì 30 maggio 2022) “Ciao” è il singolo d’esordio di Alba, intensissima cantautrice e attrice partenopea d’adozione romana. Chi è Alba? Alba Giaquinto è una cantautrice e attrice napoletana d’adozione romana. Si appassiona alla musica sin da bambina, suonando la batteria e, all’età di 13 anni, dà il via al suo percorso in ambito vocale. Quattro anni più in là scrive i primi testi inediti, in inglese e in italiano, e poco dopo, inizia a recitare. A inizio 2022 entra nelle case degli italiani partecipando alla produzione Rai “Il Paradiso delle Signore” e, nel maggio dello stesso anno, pubblica il suo primo singolo. “Ciao” è una lettera a cuore aperto a se stessi, che conduce l’ascoltatore ad una nuova consapevolezza di sé. Magnetica, dotata di una grazia vocale di raro riscontro e di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 30 maggio 2022) “” è ild’esordio di, intensissima cantautrice e attrice partenopea d’adozione romana. Chi èGiaquinto è una cantautrice e attrice napoletana d’adozione romana. Si appassiona alla musica sin da bambina, suonando la batteria e, all’età di 13 anni, dà il via al suo percorso in ambito vocale. Quattro anni più in là scrive i primi testi inediti, in inglese e in italiano, e poco dopo, inizia a recitare. A inizio 2022 entra nelle case degli italiani partecipando alla produzione Rai “Il Paradiso delle Signore” e, nel maggio dello stesso anno, pubblica il suo primo. “” è una lettera a cuore aperto a se stessi, che conduce l’ascoltatore ad una nuova consapevolezza di sé. Magnetica, dotata di una grazia vocale di raro riscontro e di ...

