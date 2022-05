Al Bano | svelato un retroscena sul matrimonio con Romina | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 30 maggio 2022) Al, pseudonimo di AlAntonio Carrisi, è nato a Cellino San Marco il 20 maggio 1943 ed è un cantautore, personaggio televisivo e attore italiano. Il noto artista ha da poco compiuto 79 anni. Nel corso della sua carriera ha vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino. Una carriere condivisa almeno in un primo momento con la sua ex mogliePower. Nel 1970 ha sposato la Power dalla quale ha avuto quattro figli: Ylenia (1970-1993), Yari Marco (1973), Cristel (1985) eJr. Jolanda (1987). In questi giorni un settimanale tedesco haun succososultra AlPower. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.La storia d’amore tra Ale ...