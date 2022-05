Vaiolo scimmie, in buone condizioni due casi in Lombardia (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Due casi di Vaiolo delle scimmie sono stati diagnosticati dal laboratorio di virologia del San Matteo di Pavia. A quanto fa sapere la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, si tratta di un paziente italiano visitato al San Gerardo di Monza, che è stato dimesso ed è tornato al suo domicilio dove osserva il periodo di quarantena e di un turista straniero alloggiato in un albergo, per il quale per questioni epidemiologiche si è preferito il ricovero presso il Policlinico di Milano. Entrambi i pazienti sono in buone condizioni e vengono seguiti dal personale sanitario. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Duedidellesono stati diagnosticati dal laboratorio di virologia del San Matteo di Pavia. A quanto fa sapere la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, si tratta di un paziente italiano visitato al San Gerardo di Monza, che è stato dimesso ed è tornato al suo domicilio dove osserva il periodo di quarantena e di un turista straniero alloggiato in un albergo, per il quale per questioni epidemiologiche si è preferito il ricovero presso il Policlinico di Milano. Entrambi i pazienti sono ine vengono seguiti dal personale sanitario. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : FLASH I È stato isolato al laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'os… - HuffPostItalia : Covid, epatite di origine ignota, vaiolo delle scimmie: è l'era delle malattie virali? - istsupsan : ??Il #monkeypox (o vaiolo delle scimmie) non è un'infezione recente. ??È stata identificata per la prima volta in C… - MaristinaG : RT @gioialocati: #vaioloscimmie, il vaccino è stato approvato nel 2019, la simulazione pandemica e l’approvazione dell’antivirale risalgono… - Vittori42018399 : RT @gioialocati: #vaioloscimmie, il vaccino è stato approvato nel 2019, la simulazione pandemica e l’approvazione dell’antivirale risalgono… -