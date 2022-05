Ue, ancora stallo sulle sanzioni. I 27 ambasciatori riuniti per un compromesso. L’ipotesi: fuori dall’embargo al petrolio l’oleodotto di Orban (Di domenica 29 maggio 2022) La riunione degli ambasciatori dei 27 (Coreper), convocata per il primo pomeriggio del 29 maggio. Lunedì e martedì, invece, si terrà un vertice europeo straordinario: sul tavolo ci sarà la bozza delle conclusioni del Consiglio europeo e il dossier del sesto pacchetto di sanzioni alla Russia. Al momento, nel testo delle conclusioni non c’è alcun riferimento alle sanzioni e all’embargo al petrolio e, formalmente, il tema non è inserito negli ordini del giorno del summit dei leader. Nelle ultime ore, però, l’Ue ha accelerato per trovare un compromesso che preveda l’esenzione dell’oleodotto Druzhba dall’embargo al petrolio, che porta greggio innanzitutto all’Ungheria e a gran parte dell’Europa orientale. In caso di luce verde il capitolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) La riunione deglidei 27 (Coreper), convocata per il primo pomeriggio del 29 maggio. Lunedì e martedì, invece, si terrà un vertice europeo straordinario: sul tavolo ci sarà la bozza delle conclusioni del Consiglio europeo e il dossier del sesto pacchetto dialla Russia. Al momento, nel testo delle conclusioni non c’è alcun riferimento allee all’embargo ale, formalmente, il tema non è inserito negli ordini del giorno del summit dei leader. Nelle ultime ore, però, l’Ue ha accelerato per trovare unche preveda l’esenzione delDruzhbaal, che porta greggio innanzitutto all’Ungheria e a gran parte dell’Europa orientale. In caso di luce verde il capitolo ...

