Pisa: morto un bimbo di 4 anni caduto dalle scale in un agriturismo, ha urtato un oggetto di vetro (Di domenica 29 maggio 2022) il piccolo nella rovinosa caduta avrebbe urtato contro un manufatto in vetro che si è infranto provocando profondi tagli al collo L'articolo proviene da Firenze Post.

