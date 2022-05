Governo, Taverna: “Non rimaniamo a tutti i costi” (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non siamo contenti di stare in un Governo con partiti con cui condividiamo molto poco. Ma grazie a noi non è passata l’idea di spendere 14 miliardi in armamenti. Comprendiamo la difficoltà del momento. Non rimaniamo dentro il Governo a tutti i costi, come non cerchiamo a ogni costo di uscirne”. Lo dice Paola Taverna al ‘Fatto quotidiano’. Sul Dl aiuti come si evita la crisi, approvando il vostro emendamento sull’inceneritore? “L’emendamento verrà presentato, e ci aspettiamo sostegno. Sarà sicuramente motivo di confronto, anche con il Pd”, spiega la senatrice 5 stelle e vice presidente del Movimento. Le primarie di coalizione in Sicilia “è un tema molto interessante, di cui si sta parlando, ma è tutto in divenire. Per noi 5Stelle vengono prima i programmi e poi i ... Leggi su italiasera (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non siamo contenti di stare in uncon partiti con cui condividiamo molto poco. Ma grazie a noi non è passata l’idea di spendere 14 miliardi in armamenti. Comprendiamo la difficoltà del momento. Nondentro il, come non cerchiamo a ogni costo di uscirne”. Lo dice Paolaal ‘Fatto quotidiano’. Sul Dl aiuti come si evita la crisi, approvando il vostro emendamento sull’inceneritore? “L’emendamento verrà presentato, e ci aspettiamo sostegno. Sarà sicuramente motivo di confronto, anche con il Pd”, spiega la senatrice 5 stelle e vice presidente del Movimento. Le primarie di coalizione in Sicilia “è un tema molto interessante, di cui si sta parlando, ma è tutto in divenire. Per noi 5Stelle vengono prima i programmi e poi i ...

Advertising

fattoquotidiano : PAOLA TAVERNA 'Il leghista in Russia? Spero almeno che stavolta non sbagli la maglietta' [L'intervista]… - lifestyleblogit : Governo, Taverna: 'Non rimaniamo a tutti i costi' - - ledicoladelsud : Governo, Taverna: “Non rimaniamo a tutti i costi” - fisco24_info : Governo, Taverna: 'Non rimaniamo a tutti i costi': (Adnkronos) - 'Come non cerchiamo a ogni costo di uscirne'… - italiaserait : Governo, Taverna: “Non rimaniamo a tutti i costi” -