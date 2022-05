F1: Gp Monaco, Perez vince davanti a Sainz, Verstappen e Leclerc (Di domenica 29 maggio 2022) Montecarlo, 29 mag. -(Adnkronos) - Sergio Perez vince il Gp di Monaco sul circuito cittadino di Montecarlo. Il messicano della Red Bull si impone davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e al compagno di squadra e leader iridato, l'olandese Max Verstappen. Quarto posto la seconda Rossa, quella del monegasco Charles Leclerc che precede gli inglesi George Russell, con la Mercedes e Lando Norris con la McLaren. A completare la top ten lo spagnolo dell'Alpine Fernando Alonso, l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton, il francese dell'Alpine Esteban Ocon e il finlandese dell'Alfa Romeo Valtteri Bottas. È successo di tutto a Monaco! Continua la maledizione della gara corsa in casa per Leclerc, che nonostante la pole stavolta si è ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Montecarlo, 29 mag. -(Adnkronos) - Sergioil Gp disul circuito cittadino di Montecarlo. Il messicano della Red Bull si imponealla Ferrari dello spagnolo Carlose al compagno di squadra e leader iridato, l'olandese Max. Quarto posto la seconda Rossa, quella del monegasco Charlesche precede gli inglesi George Russell, con la Mercedes e Lando Norris con la McLaren. A completare la top ten lo spagnolo dell'Alpine Fernando Alonso, l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton, il francese dell'Alpine Esteban Ocon e il finlandese dell'Alfa Romeo Valtteri Bottas. È successo di tutto a! Continua la maledizione della gara corsa in casa per, che nonostante la pole stavolta si è ...

