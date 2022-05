Banda larga, rete unica a un passo dall’accordo per la fusione tra l’infrastruttura di Enel e quella di Tim. Valore stimato 25 miliardi (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo due anni di gestazione tra mille stop and go, il progetto di creazione di una rete unica in fibra ottica attraverso la fusione degli asset di Tim e di quelli Open Fiber (Enel), entrambi partecipati dalla Cassa Depositi e Prestiti, è a un passo dalla svolta. Per le 18 di domenica 29 maggio sono convocati i consigli di amministrazione straordinari di Cassa Depositi e di Tim che sono chiamati ad esprimersi sull’accordo d’intesa (in gergo memorandum of understanding o mou) che definirà il percorso che potrebbe portare il Paese ad avere un’unica infrastruttura in fibra ottica ottimizzando investimenti e accelerando i tempi di posa. L’appuntamento arriva a valle di una settimana di approfondimenti, condivisi anche con i fondi azionisti della rete Tim, Fibercop (Kkr) e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo due anni di gestazione tra mille stop and go, il progetto di creazione di unain fibra ottica attraverso ladegli asset di Tim e di quelli Open Fiber (), entrambi partecipati dalla Cassa Depositi e Prestiti, è a undalla svolta. Per le 18 di domenica 29 maggio sono convocati i consigli di amministrazione straordinari di Cassa Depositi e di Tim che sono chiamati ad esprimersi sull’accordo d’intesa (in gergo memorandum of understanding o mou) che definirà il percorso che potrebbe portare il Paese ad avere un’infrastruttura in fibra ottica ottimizzando investimenti e accelerando i tempi di posa. L’appuntamento arriva a valle di una settimana di approfondimenti, condivisi anche con i fondi azionisti dellaTim, Fibercop (Kkr) e ...

