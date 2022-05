The Mandalorian 3, ufficiale l’arrivo della nuova stagione, ma c’è un brutto colpo per i fan (Di sabato 28 maggio 2022) E’ un momento davvero magico per tutti gli amanti dell’universo di Star Wars. Mentre debutta su Disney+ Obi-wan Kenobi, serie tv dedicata appunto al noto maestro Jedi, è stato annunciato il nuovo capitolo di The Mandalorian, precisamente il numero 3. The Mandalorian 3, 27/5/2022 – Computermagazine.itAttraverso un post pubblicato sulle pagine social di Guerre Stellari, si è avuta la conferma che The Mandalorian 3 giungerà sul piccolo schermo a partire dall’anno prossimo, precisamente dal febbraio 2023, e ovviamente sempre su Disney+. The Mandalorian and Grogu continue their journey in Season 3 of #TheMandalorian, streaming February 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/GXPfUIugNp — Star Wars (@starwars) May 26, 2022 THE Mandalorian 3, ARRIVA L’ANNUNCO ... Leggi su computermagazine (Di sabato 28 maggio 2022) E’ un momento davvero magico per tutti gli amanti dell’universo di Star Wars. Mentre debutta su Disney+ Obi-wan Kenobi, serie tv dedicata appunto al noto maestro Jedi, è stato annunciato il nuovo capitolo di The, precisamente il numero 3. The3, 27/5/2022 – Computermagazine.itAttraverso un post pubblicato sulle pagine social di Guerre Stellari, si è avuta la conferma che The3 giungerà sul piccolo schermo a partire dall’anno prossimo, precisamente dal febbraio 2023, e ovviamente sempre su Disney+. Theand Grogu continue their journey in Season 3 of #The, streaming February 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/GXPfUIugNp — Star Wars (@starwars) May 26, 2022 THE3, ARRIVA L’ANNUNCO ...

