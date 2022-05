Speranza: “Via mascherine in cinema e teatri. Trasporti? Vedremo” (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Dopo il 15 giugno cosa ne sarà delle mascherine? Le “terremo nei presidi sanitari, mentre sicuramente le toglieremo nei cinema e nei teatri. Quanto ai mezzi di trasporto valuteremo, la Germania ha prorogato l’obbligo a settembre, il Regno Unito invece lo ha tolto”. A prospettarlo è il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, in cui spazia dalla situazione politica a Covid. Un tema caldo è quello del ritorno alla normalità con la fine delle restrizioni anti-contagio e a far discutere in questi giorni è in particolare l’obbligo di mascherina a scuola, in una fase in cui questa misura sta cadendo nella stragrande maggioranza dei luoghi chiusi. Gli studenti potranno sostenere gli esami di terza media e maturità a volto scoperto? Alla domanda ... Leggi su italiasera (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Dopo il 15 giugno cosa ne sarà delle? Le “terremo nei presidi sanitari, mentre sicuramente le toglieremo neie nei. Quanto ai mezzi di trasporto valuteremo, la Germania ha prorogato l’obbligo a settembre, il Regno Unito invece lo ha tolto”. A prospettarlo è il ministro della Salute Robertoin un’intervista al ‘Corriere della Sera’, in cui spazia dalla situazione politica a Covid. Un tema caldo è quello del ritorno alla normalità con la fine delle restrizioni anti-contagio e a far discutere in questi giorni è in particolare l’obbligo di mascherina a scuola, in una fase in cui questa misura sta cadendo nella stragrande maggioranza dei luoghi chiusi. Gli studenti potranno sostenere gli esami di terza media e maturità a volto scoperto? Alla domanda ...

