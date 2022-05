Paura all’Infernetto per un incidente tra una moto e un furgone | grave una 53enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 maggio 2022)dove una donna, di 53 anni, in seguito a unstradale, è stata trasportata con urgenza in ospedale. Il sinistro è avvenuto in via Maurice Ravel, esattamente all’altezza dell’incrocio con via Manuel De Falla. In quel momento stavano passando unIveco ed una Ducati Scrambler che, per motivi ancora da definire, si sono scontrati violentemente. Il forte impatto ha provocato gravi ferite alla conducente dellache attualmente si trova ricoverata all’ospedale San Camillo. Leggi anche: Roma. Perde il controllo dellae si schianta contro il muro della rotatoria: centauro in codice rosso Le dinamiche dell’L’è accaduto ieri pomeriggio alle 15:30. Le dinamiche sono ancora da definire. Sul posto ...